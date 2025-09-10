"Росію буде зупинено": в ЄС заявили про термінову розробку "стіни проти дронів"

В Євросоюзі заявили про термінову розробку "стіни проти дронів" на східному фланзі через вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса.
За його словами, Росія знову випробовує прикордонні держави, ЄС та НАТО.
"Ми повинні терміново розробити "стіну проти дронів" вздовж усього східного флангу ЄС, що зараз є найважливішим спільним флагманським проектом. Ми будемо працювати разом з державами-членами, прикордонними країнами та Україною. Росію буде зупинено", - написав єврокомісар.
Окрім цього відомо, що ЄС запустить програму Eastern Flank Watch ("Спостереження за східним флангом"), про що повідомив ще один єврокомісар Валдіс Домбровскіс.
"ЄС захищатиме кожен сантиметр своєї території. Єврокомісія запустить програму спостереження за східним флангом, щоб надати ЄС незалежні стратегічні можливості, покращити спостереження за нашим східним кордоном у режимі реального часу та побудувати "стіну проти дронів", - написав він.
У ніч на 10 вересня польський повітряний простір порушили російські дрони. Голова польського уряду заявив про 19 БпЛА.
Країна підняла авіацію для ліквідації об'єктів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені в стан високої готовності.
У повітряному просторі країни також перебував винищувач F-35, про що свідчили дані сервісу Flightradar24.
Також в Польщі у зв'язку з інцидентом закрили повітряний простір чотирьох аеропортів.
Уранці 10 вересня операція з нейтралізації безпілотників ще тривала, про що повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
Раніше дрони РФ також могли порушити повітряний простір Польщі, однак це були випадки з одним-двома БпЛА, які не становлять загрози.
Наприклад, ми повідомляли 3 вересня, як два безпілотники Росії залетіли на територію Польщі..