"Росію буде зупинено": в ЄС заявили про термінову розробку "стіни проти дронів"

За його словами, Росія знову випробовує прикордонні держави, ЄС та НАТО.

"Ми повинні терміново розробити "стіну проти дронів" вздовж усього східного флангу ЄС, що зараз є найважливішим спільним флагманським проектом. Ми будемо працювати разом з державами-членами, прикордонними країнами та Україною. Росію буде зупинено", - написав єврокомісар.

Окрім цього відомо, що ЄС запустить програму Eastern Flank Watch ("Спостереження за східним флангом"), про що повідомив ще один єврокомісар Валдіс Домбровскіс.

"ЄС захищатиме кожен сантиметр своєї території. Єврокомісія запустить програму спостереження за східним флангом, щоб надати ЄС незалежні стратегічні можливості, покращити спостереження за нашим східним кордоном у режимі реального часу та побудувати "стіну проти дронів", - написав він.