"Россия будет остановлена": в ЕС заявили о срочной разработке "стены против дронов"

По его словам, Россия снова испытывает пограничные государства, ЕС и НАТО.

"Мы должны срочно разработать "стену против дронов" вдоль всего восточного фланга ЕС, что сейчас является важнейшим совместным флагманским проектом. Мы будем работать вместе с государствами-членами, приграничными странами и Украиной. Россия будет остановлена", - написал еврокомиссар.

Кроме этого известно, что ЕС запустит программу Eastern Flank Watch ("Наблюдение за восточным флангом"), о чем сообщил еще один еврокомиссар Валдис Домбровскис.

"ЕС будет защищать каждый сантиметр своей территории. Еврокомиссия запустит программу наблюдения за восточным флангом, чтобы предоставить ЕС независимые стратегические возможности, улучшить наблюдение за нашей восточной границей в режиме реального времени и построить "стену против дронов", - написал он.