Російську крилату ракету знищили з кулемета: відео нічного бою

Під час ракетного удару російської армії вранці 23 січня на півночі України знищили декілька крилатих ракет. Одну з них - з кулемета.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал Сергій Наєв, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram -канал.

"У Північній операційній зоні мобільним вогневим групам вдалося знищити декілька крилатих ракет ворога. Одну з них знищено кулеметом "Браунінг", - напивав він та оприлюднив відео.

Ракетний удар 23 січня

Нагадаємо, російські війська вранці 23 січня нанесли ракетний удар по Україні. Як повідомив речник КМВА Михайло Шаманов, удар по Києву був комбінований. Спочатку були запущені крилаті ракети, а потім - балістичні.

За даними КМВА, У Києві внаслідок російської ракетної атаки постраждали 18 людей. Із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Тринадцятирічному хлопцю та чотирьом дорослим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива.

Пошкоджені кілька будівель у Солом’янському, Святошинському та Печерському районах Києва. На місцях працюють екстрені служби.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони з 1 до 5 поверхи житлового будинку та 4 квартири. В іншому будинку виявили нерозірвану бойову частину ракети – мешканців будинку евакуювали. Також у Святошинському районі загорілася нежитлова двоповерхова будівля. За іншою адресою - палали автомобілі.