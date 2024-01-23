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Российскую крылатую ракету уничтожили из пулемета: видео ночного боя

Украина, Вторник 23 января 2024 09:24
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Российскую крылатую ракету уничтожили из пулемета: видео ночного боя Фото: пулемет "Браунинг" (facebookcom MinistryofDefence UA)
Автор: Александр Белоус

Во время ракетного удара российской армии утром 23 января на севере Украины уничтожили несколько крылатых ракет. Одну из них - из пулемета.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.

"В Северной операционной зоне мобильным огневым группам удалось уничтожить несколько крылатых ракет врага. Одна из них уничтожена пулеметом "Браунинг", - напивал он и обнародовал видео.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российские войска утром 23 января нанесли ракетный удар по Украине. Как сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов, удар по Киеву был комбинированным. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем - баллистические.

По данным КГВА, в Киеве в результате российской ракетной атаки пострадали 18 человек. Из них 13 – госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Пострадала жива.

Повреждены несколько зданий в Соломенском, Святошинском и Печерском районах Киева. На местах работают экстренные службы.

В Святошинском районе в результате падения обломков повреждены балконы с 1 до 5 этажа жилого дома и 4 квартиры. В другом доме обнаружили неразорванную боевую часть ракеты - жителей эвакуировали. Также в Святошинском районе загорелось нежилое двухэтажное здание. По другому адресу - горели автомобили.

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