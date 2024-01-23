Наслідки обстрілу Києва: пожежі, прильоти та поранені
Через обстріл Києва вранці, 23 січня, спалахнули авто та почалися пожежі припаркованих авто, квартир у житлових будинках. Є поранені.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка, КМВА.
Святошинський район: є поранений, горять авто, пошкодження дитсадка і будинку
У квартирі знайшли частину ракети, людей евакуюють
Як розповів Кличко, у житловому будинку в Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету.
"Відбувається евакуація людей з будинку", - розповів Кличко.
Внаслідок ракетного удару, як зазначили у КМВА, у Святошинському районі:
- зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів;
- попередньо, є пошкодження дитячого садочку;
- попередньо, є пошкодження одного будинку.
"Вже відомо про одного пораненого. Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місце. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!", - додали в адміністрації.
Пізніше у КМВА зазначили, що інформація щодо пошкодження дитячого садочку у Святошинському районі не підтвердилася, але поруч з дитячим садком загорілися авто.
Ще одна потерпіла
Крім того, за даними Кличка, у Святошинському районі ще за однією адресою горить квартира.
"Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи. В квартирі, де пожежа, виявили одну потерпілу", - додав мер.
Солом'янський район: є постраждалий та пожежа у житловому будинку
Як розповів Кличко, у Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна.
"Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі", - додав він.
Також Кличко повідомив і про загоряння в кількох квартирах житлового будинку в цьому ж районі.
Крім того, на даний час відомо про те, що у Соломʼянському районі трапилось руйнування двоповерхової нежитлової будівлі, без загоряння.
Печерський район
За даними Кличка, у Печерському районі влучання в нежитлову будівлю.
"Підрозділи екстрених служб прямують на місце", - додав він.
Дані про постраждаkих
Як розповів Кличко, наразі вже 7 потерпілих внаслідок ранкової атаки на столицю. Більшість із них в Соломʼянському районі.
"Шістьох людей госпіталізували, одному постраждалому, 13-річному хлопцю, медики надали допомогу на місці", - зазначив він.
Вже 9 постраждалих, є жертва
Як розповыв
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