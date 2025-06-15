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Російську Єлабугу у Татарстані могли атакувати дрони: там збирають "Шахеди"

Фото: Татарстан в Росії атакували дрони 15 червня (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Російське місто Єлабуга у Татарстані могли атакувати дрони у неділю, 15 червня. Там збирають ворожі безпілотники, зокрема і "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Astra.

"О 06:30 у регіоні було оголошено режим безпілотної небезпеки. За словами місцевих, дрони бачили у Чистополі та Єлабузі", - пишуть російські ЗМІ.

У мережі публікують кадри з дронами, нібито роботою ППО та пожежею. Російські чиновники поки не коментували ситуацію.

У Єлабузі знаходиться завод, збудований у 2023 році на території особливої економічної зони "Алабуга". На підприємстві виробляють безпілотники, у тому числі ударні дрони типу "Шахед".

Нагадаємо, що сьогодні зранку у трьох аеропортах Росії обмежили польоти - Іжевськ, Казань, Нижньокамськ. Два перших міста знаходяться у Татарстані, а Нижньокамськ - столиця республіки Удмуртія.

 

Атаки на завод у Татарстані

"Алабуга" - особлива економічна зона промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Татарстана.

Варто зазначити, що це не перша атака на завод в Єлабузі. Про вибухи у тому районі повідомляли 23 квітня 2025 року.

Також у ніч на 26 квітня дрони атакували Єлабугу, де росіяни виробляють "Шахеди". Тоді було атаковано ще й великий хімзавод в Івановській області. Там виробляють компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами.

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