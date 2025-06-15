В Росії закрили кілька аеропортів
В Росії закрили декілька аеропортів зранку у неділю, 15 червня. Йдеться про три аеропорти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Росавіація заявила, що аеропорти Іжевська, Казані, Нижньокамська призупинили обслуговування польотів.
"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден введені тимчасові обмеження на їх прийом і випуск в аеропортах: Іжевськ, Казань, Нижньокамськ", - йдеться в повідомленні.
Раніше обмеження були введені в аеропортах Калуги і Тамбова.
Нагадаємо, у Росії часто закривають аеропорти через загрозу з повітря. У такому випадку (якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону) росіяни оголошують план "Килим".
Атака на заводи в Росії
Минулої ночі, 14 червня, Сил безпілотних систем та інші складові Сил оборони завдали удару по двох російських заводах з виробництва вибухових речовин.
Був атакований "Новокуйбишевський завод каталізаторів" у Самарській області, а також комбінат "Невинномиськ" у Ставропольському краї. Через атаку на підприємствах виникли пожежі.
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