В Росії закрили кілька аеропортів

В Росії закрили декілька аеропортів зранку у неділю, 15 червня. Йдеться про три аеропорти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Росавіація заявила, що аеропорти Іжевська, Казані, Нижньокамська призупинили обслуговування польотів.

"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден введені тимчасові обмеження на їх прийом і випуск в аеропортах: Іжевськ, Казань, Нижньокамськ", - йдеться в повідомленні.

Раніше обмеження були введені в аеропортах Калуги і Тамбова.

Нагадаємо, у Росії часто закривають аеропорти через загрозу з повітря. У такому випадку (якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону) росіяни оголошують план "Килим".