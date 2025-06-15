Российскую Елабугу в Татарстане могли атаковать дроны: там собирают "Шахеды"

"В 06:30 в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. По словам местных, дроны видели в Чистополе и Елабуге", - пишут российские СМИ.

В сети публикуют кадры с дронами, якобы работой ПВО и пожаром. Российские чиновники пока не комментировали ситуацию.



В Елабуге находится завод, построенный в 2023 году на территории особой экономической зоны "Алабуга". На предприятии производят беспилотники, в том числе ударные дроны типа "Шахед".

Напомним, что сегодня утром в трех аэропортах России ограничили полеты - Ижевск, Казань, Нижнекамск. Два первых города находятся в Татарстане, а Нижнекамск - столица республики Удмуртия.