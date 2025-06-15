Российскую Елабугу в Татарстане могли атаковать дроны: там собирают "Шахеды"
Российский город Елабуга в Татарстане могли атаковать дроны в воскресенье, 15 июня. Там собирают вражеские беспилотники, в том числе и "Шахеды".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.
"В 06:30 в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. По словам местных, дроны видели в Чистополе и Елабуге", - пишут российские СМИ.
В сети публикуют кадры с дронами, якобы работой ПВО и пожаром. Российские чиновники пока не комментировали ситуацию.
В Елабуге находится завод, построенный в 2023 году на территории особой экономической зоны "Алабуга". На предприятии производят беспилотники, в том числе ударные дроны типа "Шахед".
Напомним, что сегодня утром в трех аэропортах России ограничили полеты - Ижевск, Казань, Нижнекамск. Два первых города находятся в Татарстане, а Нижнекамск - столица республики Удмуртия.
Атаки на завод в Татарстане
"Алабуга" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Татарстана.
Стоит отметить, что это не первая атака на завод в Елабуге. О взрывах в том районе сообщали 23 апреля 2025 года.
Также в ночь на 26 апреля дроны атаковали Елабугу, где россияне производят "Шахеды". Тогда был атакован еще и крупный химзавод в Ивановской области. Там производят компоненты для российской техники и оружия, включая ракеты.
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