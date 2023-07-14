У російському Воронежі прогримів потужний вибух, кажуть про атаку БПЛА

Вибух у Воронежі, попередньо, стався у районі радгоспу "Масловський". Його характеризують як досить гучний.

У соціальних мережах було показано кадри з моментом вибуху.

Також у російській пресі йдеться, що причиною може бути збитий під час роботи ППО якийсь БПЛА.

Про якісь руйнування та можливі постраждалі поки не повідомляється.

Відео: момент вибуху у Воронежі в ніч із 13 на 14 липня

Вибухи та пожежі в Росії

У Росії останні кілька місяців дедалі частіше фіксують вибухи та пожежі, різноманітні надзвичайні події.

Так, наприклад, 12 липня у Нижегородській області РФ у місті Дзержинськ стався вибух на підприємстві нафтохімічної продукції АТ "СИБУР-Нафтохім".

Перед цим у Москві в автосервісі здетонував газовий балон. Після цього там почалася сильна пожежа.

Також нагадаємо, що 4 липня у столиці країни-агресора пролунали кілька потужних вибухів. Повідомлялося, що там нібито могли працювати системи протиповітряної оборони.