У Нижегородській області РФ стався вибух на нафтохімічному заводі (відео)
У місті Дзержинськ (Нижегородська область РФ) сьогодні, 12 липня, стався вибух на підприємстві нафтохімічної продукції АТ "СИБУР-Нафтохім".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
"На підприємстві горить виробнича установка, що містить хімречовину та кисень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що є загроза повторно вибуху, площа пожежі поки уточнюється.
Фото: пожежа (t.me/nn_obl)
Деякий час тому пожежі присвоїли 2 ранг. Більше подробиць про те, що трапилося, поки що немає.
"СИБУР-Нафтохім" - підприємство СИБУРа з випуску нафтохімічної продукції, розташоване в місті Дзержинську Нижегородської області.
Займається виробництвом акрилової кислоти та ефірів, окису етилену і гліколів та енерговиробництвом.
Пожежі та вибухи в Росії
Нагадаємо, останні кілька місяців у Росії все частіше фіксують вибухи та пожежі. Наприклад, два дні тому у Москві в автосервісі здетонував газовий балон. Після цього там почалася сильна пожежа.
Також 4 липня у Москві пролунали кілька потужних вибухів. Там нібито могли працювати системи протиповітряної оборони.
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