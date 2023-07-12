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У Нижегородській області РФ стався вибух на нафтохімічному заводі (відео)

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Нижегородська область , Середа 12 липня 2023 16:23
У Нижегородській області РФ стався вибух на нафтохімічному заводі (відео) Фото: Ілюстративне фото (рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

У місті Дзержинськ (Нижегородська область РФ) сьогодні, 12 липня, стався вибух на підприємстві нафтохімічної продукції АТ "СИБУР-Нафтохім".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"На підприємстві горить виробнича установка, що містить хімречовину та кисень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що є загроза повторно вибуху, площа пожежі поки уточнюється.

Фото: пожежа (t.me/nn_obl)

Деякий час тому пожежі присвоїли 2 ранг. Більше подробиць про те, що трапилося, поки що немає.

"СИБУР-Нафтохім" - підприємство СИБУРа з випуску нафтохімічної продукції, розташоване в місті Дзержинську Нижегородської області.

Займається виробництвом акрилової кислоти та ефірів, окису етилену і гліколів та енерговиробництвом.

Пожежі та вибухи в Росії

Нагадаємо, останні кілька місяців у Росії все частіше фіксують вибухи та пожежі. Наприклад, два дні тому у Москві в автосервісі здетонував газовий балон. Після цього там почалася сильна пожежа.

Також 4 липня у Москві пролунали кілька потужних вибухів. Там нібито могли працювати системи протиповітряної оборони.

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