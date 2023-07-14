В российском Воронеже прогремел мощный взрыв, говорят об атаке БПЛА

Взрыв в Воронеже, предварительно, произошел в районе совхоза "Масловский". Его характеризуют как довольно громкий.

В социальных сетях были показаны кадры с моментом взрыва.

Также в российской прессе говорится, что причиной может быть сбитый во врем работы ПВО некой БПЛА.

О каких-либо разрушениях и возможных пострадавших пока не сообщается.

Видео: момент взрыва в Воронеже в ночь с 13 на 14 июля

Взрывы и пожары в России

В РФ в последние несколько месяцев все чаще фиксируют взрывы и пожары, различные чрезвычайные происшествия.

Так, например, 12 июля в Нижегородской области РФ в городе Дзержинск произошел взрыв на предприятии нефтехимической продукции АО "СИБУР-Нефтехим".

Перед этим в Москве в автосервисе сдетонировал газовый баллон. После этого там начался сильный пожар.

Также напомним, что 4 июля в столице страны-агрессоре прогремели несколько мощных взрывов. Сообщалось, что там якобы могли работать системы противовоздушной обороны.