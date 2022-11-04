В російському Владивостоці очікуються масові антивоєнні мітинги, - ГУР

Згідно з їхньою інформацією, побоювання місцевої влади пов’язані з жорсткою протидією населення діям та заходам мобілізації на території краю. Наразі місцева поліція та спецслужби планують заходи з протидії можливим акціям непокори.

"Передбачена перевірка працездатності систем відеоспостереження установ та організацій Владивостока з наданням віддаленого доступу представникам правоохоронних органів. Передбачається, що протягом найближчих місяців навіть на санкціонованих владою масових заходах будуть встановлюватися рамкові металошукачі при вході", - заявляють в ГУР.

Там також відмічають, що наразі переважна кількість місцевого населення не підтримують проведення так званої "спеціальної військової операції" та мобілізаційних заходів на території краю.

"Причинами цього є проживання в регіоні значної кількості етнічних українців та втратами ЗС РФ в ході бойових дій", - кажуть в розвідці.