В российском Владивостоке ожидаются массовые антивоенные митинги, - ГУР

Согласно их информации, опасения местных властей связаны с жестким противодействием населения действиям и мерам мобилизации на территории края. Местная полиция и спецслужбы планируют меры по противодействию возможным акциям неповиновения.

"Предусмотрена проверка работоспособности систем видеонаблюдения учреждений и организаций Владивостока с предоставлением удаленного доступа представителям правоохранительных органов. Предполагается, что в ближайшие месяцы даже на санкционированных властями массовых мероприятиях будут устанавливаться рамочные металлоискатели при входе", - заявляют в ГУР.

Там также отмечают, что подавляющее число местного населения не поддерживают проведение так называемой "специальной военной операции" и мобилизационных мероприятий на территории края.

"Причинами этого является проживание в регионе значительного количества этнических украинцев и потерями ВС РФ в ходе боевых действий", - говорят в разведке.