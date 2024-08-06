В російському Усінську пролунав вибух на НПЗ, жаліються на сильну пожежу

В Усінську Російської Федерації сталась пожежа на нафтопереробному підприємстві "Транснафти". Усіх співробітників було евакуйовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Згідно з даними Telegram-канал, внаслідок пожежі усіх співробітників евакуювали. Наразі до місця подій їдуть пожежники.

Причини вибуху та пожежі невідомі.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Вибухи на російських НПЗ

Від початку поточного року Україна активно атакує дронами російську енергетичну інфраструктуру з метою підриву економіки Росії та здатності фінансувати військову машину.

В кінці червня президент Володимир Зеленський розповів, що безпілотники Служби безпеки України (СБУ) уразили вже понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у Росії.

Як приклад, дрони СБУ успішно атакували російські нафтобази в Тамбовській області та у республіці Адигея у ніч на 20 червня. Також ще один нафтооб'єкт горів у Ростовській області у ніч на 18 червня. Згідно з даними джерела РБК-Україна, це також була спецоперація СБУ.