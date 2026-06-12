У російському Тольятті після атаки дронів горить великий хімічний завод

У російському місті Тольятті після атаки дронів спалахнув хімічний завод "Тольяттикаучук". У Самарській області оголошено режим безпілотної небезпеки та закрито повітряний простір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Що відбувається
О 02:37 губернатор Самарської області Вячеслав Федорищев оголосив режим "Безпілотна небезпека".
У регіоні також діє режим "Килим" - повітряний простір на всіх висотах тимчасово закрито.
Мешканці Тольятті протягом щонайменше 40 хвилин чують гучні вибухи - від деяких тремтять вікна.
У соцмережах з'явилися повідомлення про чорні клуби диму, що можуть свідчити про знищення безпілотників.
Що за об'єкт
"Тольяттикаучук" - нафтохімічне підприємство, що виробляє синтетичний каучук і хімічні компоненти для шин та гумотехнічних виробів.
Тольятті атакують вже не вперше. У ніч на 4 квітня в місті вже горіли одразу два хімічні заводи після атаки дронів - тоді місцеві жителі також повідомляли про звуки двигунів і вибухи в різних частинах міста.