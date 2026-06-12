У російському Тольятті після атаки дронів горить великий хімічний завод

Що відбувається

О 02:37 губернатор Самарської області Вячеслав Федорищев оголосив режим "Безпілотна небезпека".

У регіоні також діє режим "Килим" - повітряний простір на всіх висотах тимчасово закрито.

Мешканці Тольятті протягом щонайменше 40 хвилин чують гучні вибухи - від деяких тремтять вікна.

У соцмережах з'явилися повідомлення про чорні клуби диму, що можуть свідчити про знищення безпілотників.

Що за об'єкт

"Тольяттикаучук" - нафтохімічне підприємство, що виробляє синтетичний каучук і хімічні компоненти для шин та гумотехнічних виробів.