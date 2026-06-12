UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У російському Тольятті після атаки дронів горить великий хімічний завод

06:52 12.06.2026 Пт
1 хв
Що відомо про масштабну пожежу на хімічному гіганті РФ?
aimg Катерина Коваль
Фото: це не перша атака на підприємство (МЧС Росії)

У російському місті Тольятті після атаки дронів спалахнув хімічний завод "Тольяттикаучук". У Самарській області оголошено режим безпілотної небезпеки та закрито повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що відбувається

О 02:37 губернатор Самарської області Вячеслав Федорищев оголосив режим "Безпілотна небезпека".

У регіоні також діє режим "Килим" - повітряний простір на всіх висотах тимчасово закрито.

Мешканці Тольятті протягом щонайменше 40 хвилин чують гучні вибухи - від деяких тремтять вікна.

Читайте також: Паливний колапс в Росії докотився до Сибіру та Далекого Сходу (фото, відео)

У соцмережах з'явилися повідомлення про чорні клуби диму, що можуть свідчити про знищення безпілотників.

Що за об'єкт

"Тольяттикаучук" - нафтохімічне підприємство, що виробляє синтетичний каучук і хімічні компоненти для шин та гумотехнічних виробів.

Тольятті атакують вже не вперше. У ніч на 4 квітня в місті вже горіли одразу два хімічні заводи після атаки дронів - тоді місцеві жителі також повідомляли про звуки двигунів і вибухи в різних частинах міста.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяТольяттиВійна в УкраїніДрони