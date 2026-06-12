В российском Тольятти после атаки дронов горит крупный химический завод

Что происходит

В 02:37 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил режим "Беспилотная опасность".

В регионе также действует режим "Ковер" - воздушное пространство на всех высотах временно закрыто.

Жители Тольятти в течение как минимум 40 минут слышат громкие взрывы - от некоторых дрожат окна.

В соцсетях появились сообщения о черных клубах дыма, которые могут свидетельствовать об уничтожении беспилотников.

Что за объект

"Тольяттикаучук" - нефтехимическое предприятие, производящее синтетический каучук и химические компоненты для шин и резинотехнических изделий.