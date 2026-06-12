В российском Тольятти после атаки дронов горит крупный химический завод

В российском городе Тольятти после атаки дронов вспыхнул химический завод "Тольяттикаучук". В Самарской области объявлен режим беспилотной опасности и закрыто воздушное пространство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Что происходит
В 02:37 губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил режим "Беспилотная опасность".
В регионе также действует режим "Ковер" - воздушное пространство на всех высотах временно закрыто.
Жители Тольятти в течение как минимум 40 минут слышат громкие взрывы - от некоторых дрожат окна.
В соцсетях появились сообщения о черных клубах дыма, которые могут свидетельствовать об уничтожении беспилотников.
Что за объект
"Тольяттикаучук" - нефтехимическое предприятие, производящее синтетический каучук и химические компоненты для шин и резинотехнических изделий.
Тольятти атакуют уже не впервые. В ночь на 4 апреля в городе уже горели сразу два химических завода после атаки дронов - тогда местные жители также сообщали о звуках двигателей и взрывах в разных частях города.