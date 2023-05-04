В російському Ставрополі масштабна пожежа біля одного з заводі

В російському Ставрополі, поруч із заводом "Євробетон", сталась масштабна пожежа. Нібито загорілись бочки з мазутом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання " Интерфакс Россия ".

Як стверджують в МНС Росії, рятувальникам вдалось локалізувати пожежу на площі 500 квадратних метрів. Зазначається, що загиблих або ж постраждалих немає. До гасіння вогню були залучені 63 людини й 18 одиниць техніки.

Раніше повідомляли про те, що пожежа сталась на відкритій території поруч із підприємством, який спеціалізується на виробництві товарного бетону.