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В російському Ставрополі масштабна пожежа біля одного з заводі

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Четвер 04 травня 2023 13:39
В російському Ставрополі масштабна пожежа біля одного з заводі Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В російському Ставрополі, поруч із заводом "Євробетон", сталась масштабна пожежа. Нібито загорілись бочки з мазутом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Интерфакс Россия".

Як стверджують в МНС Росії, рятувальникам вдалось локалізувати пожежу на площі 500 квадратних метрів. Зазначається, що загиблих або ж постраждалих немає. До гасіння вогню були залучені 63 людини й 18 одиниць техніки.

Раніше повідомляли про те, що пожежа сталась на відкритій території поруч із підприємством, який спеціалізується на виробництві товарного бетону.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Росії сталась пожежа на резервуарі Ільського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. Причиною загоряння називають нібито "атаку безпілотника".

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