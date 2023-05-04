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В российском Ставрополе масштабный пожар возле одного из заводов

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Четверг 04 мая 2023 13:39
В российском Ставрополе масштабный пожар возле одного из заводов Фото: иллюстрированное изображение (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

В российском Ставрополе, рядом с заводом "Евробетон", произошел масштабный пожар. Якобы загорелись бочки с мазутом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс Россия".

Как утверждают в МЧС России, спасателям удалось локализовать пожар на площади 500 квадратных метров. Отмечается, что погибших или пострадавших нет. К тушению огня были привлечены 63 человека и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что пожар произошел на открытой территории рядом с предприятием, специализирующимся на производстве товарного бетона.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в России произошел пожар на резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Причиной возгорания называют якобы "атаку беспилотника".

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