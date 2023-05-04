В российском Ставрополе масштабный пожар возле одного из заводов
В российском Ставрополе, рядом с заводом "Евробетон", произошел масштабный пожар. Якобы загорелись бочки с мазутом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс Россия".
Как утверждают в МЧС России, спасателям удалось локализовать пожар на площади 500 квадратных метров. Отмечается, что погибших или пострадавших нет. К тушению огня были привлечены 63 человека и 18 единиц техники.
Ранее сообщалось о том, что пожар произошел на открытой территории рядом с предприятием, специализирующимся на производстве товарного бетона.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в России произошел пожар на резервуаре Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Причиной возгорания называют якобы "атаку беспилотника".
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