В российском Ставрополе масштабный пожар возле одного из заводов

В российском Ставрополе, рядом с заводом "Евробетон", произошел масштабный пожар. Якобы загорелись бочки с мазутом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание " Интерфакс Россия ".

Как утверждают в МЧС России, спасателям удалось локализовать пожар на площади 500 квадратных метров. Отмечается, что погибших или пострадавших нет. К тушению огня были привлечены 63 человека и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что пожар произошел на открытой территории рядом с предприятием, специализирующимся на производстве товарного бетона.