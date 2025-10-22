У російському Ставрополі біля військової частини прогримів вибух

Вибухи на залізниці в РФ

Нагадаємо, вчора, 21 жовтня, джерела РБК-Україна повідомили, що вночі на ділянці залізниці між Псковом і Санкт-Петербургом прогримів вибух, через який було пошкоджено полотно і загорілися вагони вантажного поїзда.

За даними співрозмовників, інцидент призвів до зупинки руху і порушення військової логістики Росії.

На місце події виїхали екстрені служби, а в районі вибуху тимчасово був відсутній мобільний зв'язок. За оцінкою розвідки, підрив шляхів негативно позначиться на постачанні російських військ.

Також 7 жовтня джерела РБК-Україна розповіли, що в Ленінградській області партизани підірвали залізничну дільницю між станціями Строганове і Мшинська.

Унаслідок вибуху з рейок зійшли локомотив і вагони поїзда, що перевозив військовий вантаж. Рух поїздів у напрямку Санкт-Петербург - Псков було тимчасово зупинено.