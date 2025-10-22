RU

В российском Ставрополе возле воинской части прогремел взрыв

Фото: в Ставрополе прозвучал взрыв (t.me/astrapress)
Автор: Иван Носальский

В городе Ставрополь на юге России возле воинской части прозвучал взрыв. Там могли подорвать взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra в Telegram.

По неофициальной информации, взрыв прогремел на автобусной остановке, которая находится рядом с расположением 247-го гвардейского десантно-штурмового полка. 

Взрывчатку якобы заложили в детскую коляску. В результате инцидента женщина получила  осколочные ранения, ей оказывали медицинскую помощь. 

При этом место происшествия оцепили российские правоохранители. 

Взрывы на железной дороге в РФ

Напомним, вчера, 21 октября, источники РБК-Украина сообщили, что ночью на участке железной дороги между Псковом и Санкт-Петербургом прогремел взрыв, из-за которого было повреждено полотно и загорелись вагоны грузового поезда.

По данным собеседников, инцидент привел к остановке движения и нарушению военной логистики России.

На место происшествия выехали экстренные службы, а в районе взрыва временно отсутствовала мобильная связь. По оценке разведки, подрыв путей негативно скажется на снабжении российских войск.

Также 7 октября источники РБК-Украина рассказали, что в Ленинградской области партизаны подорвали железнодорожный участок между станциями Строганово и Мшинская.

В результате взрыва с рельсов сошли локомотив и вагоны поезда, перевозившего военный груз. Движение поездов по направлению Санкт-Петербург - Псков было временно остановлено.

