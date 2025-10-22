В российском Ставрополе возле воинской части прогремел взрыв

Взрывы на железной дороге в РФ

Напомним, вчера, 21 октября, источники РБК-Украина сообщили, что ночью на участке железной дороги между Псковом и Санкт-Петербургом прогремел взрыв, из-за которого было повреждено полотно и загорелись вагоны грузового поезда.

По данным собеседников, инцидент привел к остановке движения и нарушению военной логистики России.

На место происшествия выехали экстренные службы, а в районе взрыва временно отсутствовала мобильная связь. По оценке разведки, подрыв путей негативно скажется на снабжении российских войск.

Также 7 октября источники РБК-Украина рассказали, что в Ленинградской области партизаны подорвали железнодорожный участок между станциями Строганово и Мшинская.

В результате взрыва с рельсов сошли локомотив и вагоны поезда, перевозившего военный груз. Движение поездов по направлению Санкт-Петербург - Псков было временно остановлено.