У російському Ставрополі біля військової частини прогримів вибух

Ставрополь, Середа 22 жовтня 2025 22:04
У російському Ставрополі біля військової частини прогримів вибух Фото: у Ставрополі пролунав вибух (t.me/astrapress)
Автор: Іван Носальський

У місті Ставрополь на півдні Росії біля військової частини пролунав вибух. Там могли підірвати вибухівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra в Telegram.

За неофіційною інформацією, вибух прогримів на автобусній зупинці, яка розташована поруч із розташуванням 247-го гвардійського десантно-штурмового полку.

Вибухівку нібито заклали в дитячий візок. Унаслідок інциденту жінка дістала осколкові поранення, їй надавали медичну допомогу.

При цьому місце події оточили російські правоохоронці.

Вибухи на залізниці в РФ

Нагадаємо, вчора, 21 жовтня, джерела РБК-Україна повідомили, що вночі на ділянці залізниці між Псковом і Санкт-Петербургом прогримів вибух, через який було пошкоджено полотно і загорілися вагони вантажного поїзда.

За даними співрозмовників, інцидент призвів до зупинки руху і порушення військової логістики Росії.

На місце події виїхали екстрені служби, а в районі вибуху тимчасово був відсутній мобільний зв'язок. За оцінкою розвідки, підрив шляхів негативно позначиться на постачанні російських військ.

Також 7 жовтня джерела РБК-Україна розповіли, що в Ленінградській області партизани підірвали залізничну дільницю між станціями Строганове і Мшинська.

Унаслідок вибуху з рейок зійшли локомотив і вагони поїзда, що перевозив військовий вантаж. Рух поїздів у напрямку Санкт-Петербург - Псков було тимчасово зупинено.

