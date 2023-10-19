У російському Ростові пролунали вибухи, влада каже про роботу ППО

За словами російського чиновника, підрозділ ППО, який здійснює прикриття території Ростовської області, "знищив повітряну ціль, що перебувала на підльоті до території регіону".

Це сталося о 10:10 за місцевим часом.

Керівник Ростовської області запевнив, що "руйнувань та постраждалих на землі немає".

Тим часом у місцевих пабліках та Телеграм-каналах розповідають, що було чути звуки вибухів у районі міста, а також в мережі були опубліковані кадри зі слідами в небі від польоту ракет, ймовірно, внаслідок роботи систем ППО.

Вибухи в Ростові та області

Нагадаємо, на території РФ останнім часом все частіше гримлять вибухи та стаються пожежі, а також звучать повідомлення про роботу ППО та "атаки дронів". Не винятком стала і Ростовська область.

Так, наприклад, вранці 26 вересня в Таганрозі в цьому регіоні прогриміли вибухи. У мережі публікували фотографії слідів у небі над містом після вибухів.

Раніше перед цим, 7 вересня, у Ростові-на-Дону РФ біля штабу Південного військового округу стався вибух, а також виникла пожежа.

Сильні вибухи лунали в Ростові та 21 серпня. Тоді місцеві ЗМІ вигадали нібито "збиття трьох ракет С-200".