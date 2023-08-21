У Ростові потужні вибухи, а до Калузької області залітав дрон: у росіян нова "бавовна"
У російському Ростові пролунали вибухи 21 серпня. Місцеві ЗМІ вигадали нібито "збиття трьох ракет С-200". Про "роботу" ППО повідомляли і в Калузької області.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.
Вибухи у Ростові
Мешканці Ростова повідомляють, що чули гучний звук, схожий на вибух, із усіх районів міста. Деякі заявляють про тріснуте і тремтяче скло на вікнах.
Місцеві пабліки повідомляють, що у місті нібито спрацювала ППО.
При цьому джерела одного із російських ЗМІ заявляють, що над Ростовом нібито "збили три ракети С-200". Але паблік додає, що інформація потребує підтвердження.
На "бавовну" вже відреагував губернатор Ростовської області Василь Голубєв, спробувавши заспокоїти мешканців.
"У зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які були чутні в різних частинах Ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій", - написав він.
При цьому він не згадав ні про "роботу ППО", ні про "збиття ракет або дронів".
Вибухи у Калузькій області
Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що сьогодні вранці вибухи пролунали і на території Кіровського району. За його словами, там нібито було відбито "атаку БПЛА".
При цьому постраждалих та руйнувань інфраструктури немає.
Атака дронів у Московській області
Нагадаємо, сьогодні вранці Міноборони РФ заявило про нібито "успішне відбиття" атаки дронів у Московській області.
Незважаючи на це, московські аеропорти тимчасово не приймали і не відправляли рейси.
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