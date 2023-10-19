В российском Ростове прозвучали взрывы, власти говорят о работе ПВО

В Ростове-на-Дону (РФ) прозвучали взрывы утром в четверг, 19 октября. Местные власти объясняют инцидент работой противовоздушной обороны по неким целям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора ростовской области Василия Голубева.
По словам российского чиновника, подразделение ПВО, которое осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, "уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона".
Это произошло в 10:10 по местному времени.
Руководитель Ростовской области заверил, что "разрушений и пострадавших на земле нет".
Между тем, в местных пабликах и Телеграм-каналах рассказывают, что были слышны звуки взрывов в районе города, а также в сети были опубликованы кадры со следами в небе от полета ракет, вероятно, вследствие работы систем ПВО.
Напомним, на территории РФ в последнее время все чаще гремят взрывы и происходят пожары, а также звучат сообщения о работе ПВО и "атаках дронов". Не исключением стала и Ростовская область.
Так, например, утром 26 сентября в российском Таганроге в этом регионе прогремели взрывы. В сети публиковали фотографии следов в небе над городом после взрывов.
Ранее перед этим, 7 сентября, в Ростове-на-Дону РФ у штаба Южного военного округа произошел взрыв, а также возник пожар.
Сильные взрывы гремели в Ростове и 21 августа. Тогда местные СМИ придумали якобы "сбитие трех ракет С-200".
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