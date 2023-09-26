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У російському Таганрозі повідомляють про вибухи

Таганрог, Росія, Вівторок 26 вересня 2023 11:00
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У російському Таганрозі повідомляють про вибухи Фото: у російському Таганрозі повідомляють про вибухи (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

У російському місті Таганрог Ростовської області вранці 26 вересня пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними російських джерел, жителі Таганрогу повідомили про щонайменше два вибухи.

В мережі публікують фото слідів у небі над містом після вибухів.

Детальної інформації наразі немає.

Вибухи на території Росії

Нагадаємо, на території Росії останнім часом часто гримлять вибухи та відбуваються пожежі.

Наприклад, ввечері 24 вересня Міністерство оборони РФ заявляло про роботу систем протиповітряної оборони у Брянській області.

Також 25 вересня дизельний завод у Брянську нібито атакували за допомогою безпілотника. Там почалася пожежа.

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