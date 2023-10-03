В российском Ростове-на-Дону вспыхнул масштабный пожар на складе (видео)

В понедельник вечером, 2 октября, в российском городе Ростов-на-Дону произошел масштабный пожар в складском помещении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Telegram подпольного движения Скрепачь.

Как сообщают пропагандистские СМИ, якобы загорелись поддоны на открытой площадке складских помещений на площади 500 кв. км. Огонь тушили более полусотни спасателей.

Однако местные партизаны утверждают, что горели там не поддоны, а военная форма. И был уничтожен значительный ее запас.

В подполье сообщили, что инцидент произошел на Шоссейной улице, недалеко от торгово-развлекательного центра "Мегамаг".

"Ростов-на-Дону. Все будет гореть, что приготовили для войны. В промзоне на левом берегу возле "Мегамага" на Шоссейной уничтожен запас формы. В 20:40, ул. Шоссейная, 300 кв. очищено. Дальше будет!", - говорится в сообщении.

"Бавовна" в России

В России в последние месяцы в разных областях практически ежедневно раздаются взрывы, и местные власти и чиновники рассказывают о разных "налетах дронов".

В частности в российском городе Шебекино в Белгородской области сегодня утром сообщили о "прилетах" по одному из предприятий.

Ночью 30 сентября в поселке Погар Брянской области слышали звук взрыва. После этого на местной подстанции начался масштабный пожар, а целый населенный пункт остался без света.

А ночью 28 сентября в Курской области в РФ заявляли о "массированной атаке дронов". Местный губернатор Роман Старовойт утверждал, что их ПВО якобы сбило по меньшей мере 10 беспилотников.

При этом в России также рассказали, что один из БПЛА "сбросил два взрывных устройства на подстанцию и один из трансформаторов вспыхнул". В результате без света остались пять населенных пунктов и больница.