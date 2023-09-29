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У Курську вибухи: росіяни заявили про атаку на електропідстанцію

Курськ, П'ятниця 29 вересня 2023 05:30
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У Курську вибухи: росіяни заявили про атаку на електропідстанцію Фото: у Курську вибухи, росіяни заявили про атаку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужні вибухи пролунали у російському Курську вночі 29 вересня. Росіяни заявили про атаку дронів та роботу протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта в Telegram.

Російський чиновник стверджує, що поблизу Курська працювала ППО. За його словами, у Курському районі безпілотник скинув дві вибухівки на підстанцію.

"Один з трансформаторів спалахнув. Знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню", - йдеться у повідомленні.

Росіяни традиційно звинуватили в атаці українських військових.

Атака на аеродром у Курську

Раніше джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли РБК-Україна, що безпілотник атакував аеродром "Халіно" в російському Курську. Там базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний, на озброєнні якого є літаки росіян Су-30СМ.

Також, як повідомило ГУР у коментарі РБК-Україна, український безпілотник атакував будівлю ФСБ у Курську минулого тижня.

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Курская область Російська Федерація вибухи атака дронів
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