У Брянській області пролунав вибух, горить підстанція

Звук вибуху було чути у селищі Погар Брянської області, Росія. Місцеві повідомляють про відсутність світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві, у селищі було чути звук, схожий на вибух, після цього на місцевій підстанції почалась масштабна пожежа.

Також відомо що населений пункт залишився без постачання електроенергії.

Офіційної інформації щодо вибуху та постраждалих наразі немає.

Оновлено о 01:07.

Як повідомляє губернатор регіону Олександр Богомаз, селище залишилось без енергопостачання через атаку на підстанцію. При цьому місцеві повідомляють мінімум про чотири звуки вибухів.

Фото: вибух у Брянській області (росЗМІ)

Вибухи на території Росії

Нагадаємо, на території Росії останнім часом часто гримлять вибухи та починаються пожежі.

Наприклад, ще вчора, 24 вересня, увечері Міністерство оборони РФ заявляло про роботу систем протиповітряної оборони у Брянській області.

Також тиждень тому жителі Брянської області чули гучні вибухи через нібито атаку безпілотників.

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