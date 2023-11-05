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У російському Ростові-на-Дону було чути вибухи

Фото: у Ростові-на-Дону пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У російському Ростові-на-Дону місцеві жителі повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .

Російські Telegram-канали виклали відео з вибухом у Ростові-на-Дону.

На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.

Вибухи у Ростові-на-Дону

Вранці 24 жовтня жителі Ростова чули вибухи у місті. Пізніше, губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив про роботу ППО, нібито щодо українських безпілотників.

Раніше, 21 жовтня у російському Ростові були вибухи. Росіяни стверджують, що нібито збили ракету.

Так, 19 жовтня у Ростові вибухи пролунали вранці, і тоді місцева влада пояснювала інцидент роботою протиповітряної оборони з деякими цілями.

Перед цим, 7 вересня, у Ростові-на-Дону РФ біля штабу Південного військового округу стався вибух, а також виникла пожежа.

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Ростов-на-ДонуВибухРостовская область