У російському Ростові-на-Дону було чути вибухи

У російському Ростові-на-Дону місцеві жителі повідомляють про вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA .
Російські Telegram-канали виклали відео з вибухом у Ростові-на-Дону.
На даний момент офіційної інформації про причини та наслідки вибухів не повідомлялося.
Вранці 24 жовтня жителі Ростова чули вибухи у місті. Пізніше, губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив про роботу ППО, нібито щодо українських безпілотників.
Раніше, 21 жовтня у російському Ростові були вибухи. Росіяни стверджують, що нібито збили ракету.
Так, 19 жовтня у Ростові вибухи пролунали вранці, і тоді місцева влада пояснювала інцидент роботою протиповітряної оборони з деякими цілями.
Перед цим, 7 вересня, у Ростові-на-Дону РФ біля штабу Південного військового округу стався вибух, а також виникла пожежа.
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