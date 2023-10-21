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Росіяни заявили, що "збили" ракету над Ростовом (фото, відео)

Ростов, Субота 21 жовтня 2023 14:57
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Росіяни заявили, що "збили" ракету над Ростовом (фото, відео) Фото: у Ростові 21 жовня вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У російському Ростові-на-Дону у суботу, 21 жовтня, пролунали вибухи. Росіяни стверджують, що нібито збили ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Василя Голубєва в Telegram.

"Сьогодні о 14:10 знову спрацювали засоби ППО, які прикривають Ростовську область. Повітряну ціль в результаті знищено", - написав російський чиновник.

Жителі Ростова публікували відео, на яких чути вибухи. Крім того, у мережі росіяни пишуть, що нібито над Ростов збили ракету.

Вибухи у російських містах

Нагадаємо, на території Росії значно почастішали вибухи. Їх чують не лише у прикордонних з Україною регіонах, а навіть у Москві.

Так, до прикладу, в ніч на 18 жовтня у Курській області лунали вибухи. Міноборони РФ заявило, що у регіоні працювала ППО.

Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що Служба безпеки України атакувала військовий табір окупантів біля аеродрому "Халіно" у Курській області. Було зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів.

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Російська Федерація Ростов вибухи ПВО
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