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В российском Ростове-на-Дону были слышны взрывы

Фото: в Ростове-на-Дону прозвучали взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В российском Ростове-на-Дону местные жители сообщают о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Российские Telegram-каналы выложили видео со взрывом в Ростове-на-Дону. 

На данный момент официальной информации о причинах и последствиях взрывов не сообщалось.

Взрывы в Ростове-на-Дону

Утром 24 октября, жители Ростова слышали взрывы в городе. Позже, губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о работе ПВО, якобы по украинским беспилотникам.

Ранее, 21 октября в российском Ростове были взрывы. Россияне утверждают, что якобы сбили ракету.

Так, 19 октября в Ростове взрывы прозвучали утром, и тогда местные власти объясняли инцидент работой противовоздушной обороны по неким целям.

Перед этим, 7 сентября, в Ростове-на-Дону РФ у штаба Южного военного округа произошел взрыв, а также возник пожар.

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Ростов-на-ДонуВзрывРостовская область