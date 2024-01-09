У російському Орлі заявили про атаку дронів: під ударом нафтобаза та енергообʼєкт

Як пишуть у мережі, дрон-камікадзе буцімто спробував атакувати нафтобазу "Орелнафтопродукт" в Орлі. В атаці традиційно звинувачують Україну.

Повідомляється, що БПЛА потрапив у резервуар із паливом близько пів години тому, але, за даними росіян, "подальшого займання не трапилося".

Тим часом з місця видніється чорний густий клуб диму.

фото з місцевих Telegram-каналів

Ще один дрон атакував компанію "Ореленерго", яка здійснює постачання та продаж електроенергії по Орловській області.

Як повідомляють у мережі, ще один дрон-камікадзе впав біля ФДМ "Мостове Дорожнє підприємство" в Маслозаводському провулку в Орлі.

За останніми даними, внаслідок атак БПЛА постраждали троє людей

Окрім того, гучно й у Курській області. Росіяни пишуть про "роботу ППО".

Російські ЗМІ також повідомляють, що нібито три дрони збили в небі над Курском, усі вони летіли до району міжнародного аеропорту ім. Гуревича.

Також російська ППО нібито відпрацювала по безпілотниках над містом Курчатовим та в районі села Горналь. В останньому від падіння уламків постраждала жінка - її госпіталізували у тяжкому стані з осколковими пораненнями.

"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, що у російських населених пунктах у різних областях вже регулярно відбуваються різні вибухи. Найчастіше це трапляється у прикордонних регіонах.

Так, з 30 грудня росіяни скаржаться на обстріли Бєлгорода та області. Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони 30 грудня завдали ракетного удару по військових об'єктах у Бєлгороді.

Як заявляють росіяни, 1 та 2 січня так звані обстріли продовжилися. Російські чиновники та Міноборони РФ заявляють про нібито збиті ракети. Вчора, 3 січня, у Бєлгороді знову чули вибухи і сирени, а губернатор заявив, що "ситуація напружена".

Перед тим, 19 грудня, губернатор Брянської області заявив аж про три атаки дронів за ранок і звинуватив Україну. Місцеві жителі у соцмережах публікували відео, на яких бути чути вибухи. Чиновники стверджують, що дрони збили, а постраждалих не було.

Також повідомлялося, що 22 грудня росіяни вигадали нову "атаку" на нафтосховище у Брянській області. РосЗМІ стверджували, що безпілотники намагалися атакувати резервуари з паливом.