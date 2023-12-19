Вже третя за ранок. У Брянській області РФ скаржаться на атаки дронів

У Росії зранку 19 грудня заявили про три атаки безпілотників на Брянську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

За словами Богомаза, над регіоном "знищено безпілотний літальний апарат літакового типу". В атаці він традиційно звинувачує Україну.

"Виявлено та припинено третю спробу українських терористів атакувати сьогодні територію нашого регіону. Засобами ППО Міністерства оборони РФ над Брянським районом знищено безпілотний літальний апарат літакового типу. Постраждалих та руйнувань немає. Оперативні та екстрені служби працюють на місці", - написав губернатор.

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють про звуки вибухів та публікують відео.

Атаки дронів у РФ

На території Російської Федерації регулярно гримлять вибухи та спалахують масштабні пожежі. Деякі з них, зокрема, пов'язують з атаками безпілотників.

Так, 16 грудня російські загарбники поскаржилися на нібито атаку дронів по території тимчасово окупованого Криму. Росіяни стверджують, що "збили" аж 32 безпілотники.

Ввечері 15 грудня серія вибухів пролунала у Курську. Водночас кількість "збитих цілей" над містом відрізняється у заявах місцевої влади та російського Міноборони.

А в ніч проти 14 грудня у Росії заявляли про атаку БПЛА, який знищили під Москвою. Вже вранці джерела РБК-Україна в спецслужбах поінформували, що атака дронів на Росію була спецоперацією Головного управління розвідки Міноборони. Цілі безпілотників були у Московській та Калузькій областях.