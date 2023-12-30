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Сили безпеки та оборони нанесли ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді, - джерела

Субота 30 грудня 2023 14:42
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Сили безпеки та оборони нанесли ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді, - джерела Фото: Сили безпеки та оборони нанесли ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді (t.me/breakingmash)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Сили безпеки та оборони завдали ракетний удар по військових об'єктах в російському Бєлгороді.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в спецслужбах.

"Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають", - відзначило джерело.

Неефективна робота російської протиповітряної оборони вже завдала руйнувань цивільній інфраструктурі міста.

Вибухи у Бєлгороді 30 грудня

Бєлгородська область Росії розташована біля кордону з Україною і межує з Харківською, Сумською та Луганською областями. Росіяни часто скаржаться на атаки у своїх прикордонних регіонів.

Сьогодні, 30 грудня, о 14:10 губернатор області В'ячеслав Гладков заявив про обстріли центра міста. Зокрема він стверджував про нібито влучання у цивільний сектор. Інші ж російські Telegra-канал скиглили про удари біля ТЦ "Маяк".

Зокрема росіяни заявляють про чотирьох загиблих внаслідок "прильотів".

Наразі в місті лунає повітряна тривога.

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