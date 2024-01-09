В российском Орле заявили об атаке дронов: под ударом нефтебаза и энергообъект

Как пишут в сети, дрон-камикадзе якобы попытался атаковать нефтебазу "Орелнефтепродукт" в Орле. В атаке традиционно обвиняют Украину.

Сообщается, что БПЛА попал в резервуар с топливом около получаса назад, но, по данным россиян, "дальнего возгорания не произошло".

Тем временем с места виднеется черный густой клуб дыма.

фото из местных Telegram-каналов

Еще один дрон атаковал компанию "Орелэнерго", осуществляющую поставки и продажу электроэнергии по Орловской области.

По данным губернатора области, сейчас уже известно о трех пострадавших после атак беспилотников.

Кроме того, громко и в Курской области. Россияне пишут о "работе ПВО".

Российские СМИ также сообщают, что якобы три дрона сбили в небе над Курском, все они летели в район международного аэропорта им. Гуревича.

Также российское ПВО якобы отработало по беспилотникам над городом Курчатовым и в районе села Горналь. В последнем от падения обломков пострадала женщина - ее госпитализировали в тяжелом состоянии с осколочными ранениями.

"Бавовна" в России

Напомним, что в российских населенных пунктах в разных областях уже регулярно происходят различные взрывы. Чаше всего это происходит в приграничных регионах.

Так, с 30 декабря россияне жалуются на обстрелы Белгорода и области. Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны 30 декабря нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде.

Как заявляют россияне, 1 и 2 января так называемые обстрелы продолжились. Российские чиновники и Минобороны РФ заявляют о якобы сбитых ракетах. Вчера, 3 января, в Белгороде снова слышали взрывы и сирены, а губернатор заявил, что "ситуация напряжена".

Перед этим, 19 декабря, губернатор Брянской области заявил о трех атаках дронов за утро и обвинил Украину. Местные жители в соцсетях публиковали видео, на которых слышны взрывы. Чиновники утверждают, что дроны сбили, а пострадавших не было.

Также сообщалось, что 22 декабря россияне придумали новую "атаку" на нефтехранилище в Брянской области. РосСМИ утверждали, что беспилотники пытались атаковать резервуары с топливом.