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Росіяни вигадали нову "атаку" на нафтосховище у Брянській області: що кажуть

Брянськ, П'ятниця 22 грудня 2023 09:00
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Росіяни вигадали нову "атаку" на нафтосховище у Брянській області: що кажуть Фото: росіяни вигадали нову "атаку" на нафтосховище (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявили про нібито нову атаку дронів на резервуари з паливом у Брянській області. Окупанти кажуть, що "атаку" відбили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot.

За словами росіян, два безпілотники нібито помітили біля нафтосховища у Суразькому районі рано зранку 22 грудня.

Традиційно окупанти стверджують, що обидва безпілотники були збиті. Уламки першого нібито розкидало за 300 мерів від логістичного центру, а другий дрон знайшли за 500 метрів. При цьому росіяни запевняють, що дрон мав аж 22 кг бойової частини.

Традиційно російські ЗМІ звинуватили Україну. Пропагандисти стверджують, що ніхто не постраждав.

Подібні інциденти

Варто зазначити, що Брянська область РФ розташована біля кордону з Україною і межує з Чернігівською та Сумською областями.

Росіяни часто скаржаться на нібито атаку на Брянську область. Так, 19 грудня губернатор Брянської області заявив аж про три атаки за ранок і звинуватив Україну.

Місцеві жителі у соцмережах публікували відео, на яких бути чути вибухи. Чиновники стверджують, що дрони збили, а постраждалих не було.

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Російська Федерація атака дронів Брянская область
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