Росіяни вигадали нову "атаку" на нафтосховище у Брянській області: що кажуть

Росіяни заявили про нібито нову атаку дронів на резервуари з паливом у Брянській області. Окупанти кажуть, що "атаку" відбили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot.

За словами росіян, два безпілотники нібито помітили біля нафтосховища у Суразькому районі рано зранку 22 грудня.

Традиційно окупанти стверджують, що обидва безпілотники були збиті. Уламки першого нібито розкидало за 300 мерів від логістичного центру, а другий дрон знайшли за 500 метрів. При цьому росіяни запевняють, що дрон мав аж 22 кг бойової частини.

Традиційно російські ЗМІ звинуватили Україну. Пропагандисти стверджують, що ніхто не постраждав.

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Варто зазначити, що Брянська область РФ розташована біля кордону з Україною і межує з Чернігівською та Сумською областями.

Росіяни часто скаржаться на нібито атаку на Брянську область. Так, 19 грудня губернатор Брянської області заявив аж про три атаки за ранок і звинуватив Україну.

Місцеві жителі у соцмережах публікували відео, на яких бути чути вибухи. Чиновники стверджують, що дрони збили, а постраждалих не було.