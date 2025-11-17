UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

В російському Орлі повідомляють про гучні вибухи та займання біля енергооб’єкта

Ілюстративне фото: ліквідація пожежі в російському Орлі (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У російському Орлі пізно ввечері 16 листопада пролунали вибухи. Місцеві джерела повідомляють про можливу атаку на Орловську ТЕЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали, зокрема Supernova+, де стверджують, що під удар нібито потрапила Орловська ТЕЦ.

Так, 16 листопада близько 20:00 російські Telegram-канали почали писати, що у напрямку Орловської області летять багато безпілотників. 

Після цього у соцмережах почали поширюватись повідомлення про гучні звуки, які чули у різних районах міста, а також про дим, що піднімається в районі енергетичного об’єкта.

Офіційних коментарів російська влада станом на цей момент не надала. Проте місцеві Telegram-канали масово публікують фото й відео, на яких видно спалахи та наслідки вибухів.

Якщо інформація про атаку на ТЕЦ підтвердиться, це може мати значний вплив на роботу енергетичної інфраструктури регіону, адже станція забезпечує електропостачання промислових об’єктів і житлових районів.

Попереднього разу про атаку на Орел повідомлялося 13 листопада.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах військово-економічного потенціалу агресора, націлюючись на ускладнення постачання пального та боєприпасів до окупаційних військ.

Так, наприклад, 16 листопада українські сили завдали удару по об’єктах Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області Росії. Це один із ключових НПЗ країни, який щороку переробляє близько 9 мільйонів тонн нафти.

Крім того, 4 листопада в Росії після ударів дронів одночасно зупинилися два нафтопереробні заводи - нафтохімічний комплекс у Башкирії та Нижегородський НПЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в УкраїніАтака дронів