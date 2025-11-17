RU

В российском Орле сообщают о громких взрывах и возгорании возле энергообъекта

Иллюстративное фото: ликвидация пожара в российском Орле (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В российском Орле поздно вечером 16 ноября прогремели взрывы. Местные источники сообщают о возможной атаке на Орловскую ТЭЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы, в частности Supernova+, где утверждают, что под удар якобы попала Орловская ТЭЦ.

Так, 16 ноября около 20:00 российские Telegram-каналы начали писать, что в направлении Орловской области летят много беспилотников.

После этого в соцсетях начали распространяться сообщения о громких звуках, которые слышали в разных районах города, а также о дыме, поднимающемся в районе энергетического объекта.

Официальных комментариев российские власти по состоянию на данный момент не предоставили. Однако местные Telegram-каналы массово публикуют фото и видео, на которых видны вспышки и последствия взрывов.

Если информация об атаке на ТЭЦ подтвердится, это может оказать значительное влияние на работу энергетической инфраструктуры региона, ведь станция обеспечивает электроснабжение промышленных объектов и жилых районов.

В предыдущий раз об атаке на Орел сообщалось 13 ноября.

 

Напомним, подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить удары по объектам военно-экономического потенциала агрессора, нацеливаясь на осложнение поставок горючего и боеприпасов в оккупационные войска.

Так, например, 16 ноября украинские силы нанесли удар по объектам Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области России. Это один из ключевых НПЗ страны, который ежегодно перерабатывает около 9 миллионов тонн нефти.

Кроме того, 4 ноября в России после ударов дронов одновременно остановились два нефтеперерабатывающих завода - нефтехимический комплекс в Башкирии и Нижегородский НПЗ.

