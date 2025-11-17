В российском Орле сообщают о громких взрывах и возгорании возле энергообъекта

Так, 16 ноября около 20:00 российские Telegram-каналы начали писать, что в направлении Орловской области летят много беспилотников.

После этого в соцсетях начали распространяться сообщения о громких звуках, которые слышали в разных районах города, а также о дыме, поднимающемся в районе энергетического объекта.

Официальных комментариев российские власти по состоянию на данный момент не предоставили. Однако местные Telegram-каналы массово публикуют фото и видео, на которых видны вспышки и последствия взрывов.

Если информация об атаке на ТЭЦ подтвердится, это может оказать значительное влияние на работу энергетической инфраструктуры региона, ведь станция обеспечивает электроснабжение промышленных объектов и жилых районов.

В предыдущий раз об атаке на Орел сообщалось 13 ноября.