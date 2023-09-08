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В российском Курске сильный пожар: в городе черный дым (видео)

Курск, Пятница 08 сентября 2023 10:15
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В российском Курске сильный пожар: в городе черный дым (видео) Фото: в Курске вспыхнул пожар (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный пожар вспыхнул в российском Курске. В городе заметили столб черного дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Пожар вспыхнул утром 8 сентября. Как сообщают в сети, огонь охватил здание на улице третьей Кожевенной.

Пока причины возгорания неизвестны. На месте работают экстерные службы.

На опубликованных в сети кадрах заметно, что пожар достаточно мощный. В разных районах Курска заметен черный дым.

Взрывы в Курске

Стоит отметить, что Курск находится примерно в 100 километрах от границы с Украиной. Все чаще там сообщают о взрывах и жалуются на так называемые "атаки дронов".

Так, в ночь на 27 августа в Курске раздались взрывы. Местные в соцсетях сообщали, что тоже слышали автоматные очереди.

Источники РБК-Украина в СБУ рассказали, что военная контрразведка спецслужбы атаковала аэродром в Курске. Там размещаются самолеты и средства ПВО оккупантов.

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