У російському Курську пролунав гучний вибух

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Типовий Курськ ".

Місцева влада поки що ніяк не уточнювала інформацію.

Також у коментарях додають, що було помічено три пожежні машини, які прямували у бік Підшипзаводу.

Як пишуть користувачі мережі, вибух чув у районі Муринівки. Повідомляють про "один хлопок, але голосно".

Раніше повідомлялося, що 2 січня у російській Бєлгородській області влада заявила нібито про обстріл села.

Перед цим, 27 грудня, в російській Курській області на міні підірвалися двоє співробітників прикордонного управління ФСБ, які їхали на БТР.

Нагадаємо також, що 30 грудня в Бєлгородській області РФ у Шебекінському міському окрузі місцева влада повідомила про "прильоти" та про обстріл підприємства. А за день до цього у російській Брянській області було знищено російську зенітно-ракетну систему С-300.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.