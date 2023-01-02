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У російському Курську пролунав гучний вибух

Фото: у російському Курську почувся вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Курську (Російська Федерація) пізно ввечері у понеділок, 2 січня, пролунав гучний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Типовий Курськ".

Зазначається, що звук гучного вибуху чули у районі Залізничного округу.

Як пишуть користувачі мережі, вибух чув у районі Муринівки. Повідомляють про "один хлопок, але голосно".

Також у коментарях додають, що було помічено три пожежні машини, які прямували у бік Підшипзаводу.

Місцева влада поки що ніяк не уточнювала інформацію.

Раніше повідомлялося, що 2 січня у російській Бєлгородській області влада заявила нібито про обстріл села.

Перед цим, 27 грудня, в російській Курській області на міні підірвалися двоє співробітників прикордонного управління ФСБ, які їхали на БТР.

Нагадаємо також, що 30 грудня в Бєлгородській області РФ у Шебекінському міському окрузі місцева влада повідомила про "прильоти" та про обстріл підприємства. А за день до цього у російській Брянській області було знищено російську зенітно-ракетну систему С-300.

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Російська ФедераціяВибухКурская область