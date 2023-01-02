RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российском Курске прозвучал громкий взрыв

Фото: в российском Курске послышался взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Курске (Российская Федерация) поздно вечером в понедельник, 2 января, прозвучал громкий взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Типичный Курск".

Отмечается, что звук громкого взрыва слышали в районе Железнодорожного округа.

Как пишут пользователи сети, взрыв слышался в районе Мурыновки. Сообщают об "одном хлопке, но громко".

Также в комментариях добавляют, что были замечены три пожарные машины, которые направлялись в сторону Подшипзавода.

Местные власти пока никак не уточняли информацию.

Ранее сообщалось, что 2 января в российской Белгородской области власти заявили якобы об обстреле села.

Перед этим, 27 декабря, в российский Курской области на мине подорвались двое сотрудников погрануправления ФСБ, которые ехали на БТР.

Напомним также, что 30 декабря в Белгородской области РФ в Шебекинском городском округе местные власти сообщили о "прилетах" и об обстреле предприятия. А за день до этого в российской Брянской области была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-300.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВзрывКурская область