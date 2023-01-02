В российском Курске прозвучал громкий взрыв

В Курске (Российская Федерация) поздно вечером в понедельник, 2 января, прозвучал громкий взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Типичный Курск".
Отмечается, что звук громкого взрыва слышали в районе Железнодорожного округа.
Как пишут пользователи сети, взрыв слышался в районе Мурыновки. Сообщают об "одном хлопке, но громко".
Также в комментариях добавляют, что были замечены три пожарные машины, которые направлялись в сторону Подшипзавода.
Местные власти пока никак не уточняли информацию.
Ранее сообщалось, что 2 января в российской Белгородской области власти заявили якобы об обстреле села.
Перед этим, 27 декабря, в российский Курской области на мине подорвались двое сотрудников погрануправления ФСБ, которые ехали на БТР.
Напомним также, что 30 декабря в Белгородской области РФ в Шебекинском городском округе местные власти сообщили о "прилетах" и об обстреле предприятия. А за день до этого в российской Брянской области была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-300.
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