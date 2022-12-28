Під Курськом БТР із співробітниками ФСБ підірвався на міні

У Курській області РФ на міні підірвалися двоє співробітників прикордонного управління ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA .

Поранення отримали співробітники прикордонного управління ФСБ Курської області. Обох було доставлено до лікарні.

Як стверджують джерела, БТР із прикордонниками наїхав на міну 27 грудня в районі пункту пропуску "Крупець".

Нагадаємо, увечері 14 грудня у російському Курську пролунали вибухи. За даними очевидців, вибухи лунали з боку аеродрому.

Також повідомлялося, що у російській Курській області, яка межує з Україною, оголосили про початок формування народної дружини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.