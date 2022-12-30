У Бєлгородській області повідомляють про "прильоти": під обстріл потрапило підприємство
У Шебекінському міському окрузі Бєлгородської області повідомили про обстріл підприємства. Вибухи нібито продовжуються досі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення губернатора регіону В'ячеслава Гладкова.
"Під обстріл потрапив Шебекинський міський округ. Постраждалих немає. Є влучення снаряда на територію промислового підприємства – вибито вікна, пошкоджено паркан", - заявив він.
За словами губернатора, вибухи у регіоні продовжуються. При цьому інформацію про руйнування поки що уточнюють.
Фото: наслідки обстрілу Бєлгородської області (t.me/vvgladkov)
Оновлено 13:00.
Місцеві жителі повідомляють про нові вибухи в селищах Червона Яруга та В'язове Білгородської області.
Губернатор Гладков підтверджує "прильоти" у В'язовому. За його словами, обстрілом пошкоджено лінії електропередачі та газопостачання.
Також пишуть про вибухи у Курській області.
Нагадаємо, вчора в Брянській області була знищена російська зенітно-ракетна система С-300.
Також учора у Білгородській області РФ заявили про роботу системи ППО. Збита ракета впала на розв'язку однієї з автошляхів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.