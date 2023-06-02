У російському Курську лунали вибухи, влада заявила про збиття дронів

Потужні вибухи пролунали вночі, 2 травня, у Курській області в РФ. Росіяни повідомляють про роботу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області Романа Старовойта.
Як стверджують жителі Курська, у небі над містом система протиповітряної оборони збила кілька безпілотників. У місті лунали потужні вибухи.
Губернатор області заявив, що поряд із Курськом, сьогодні вночі, системою ППО збито кілька українських безпілотників.
Останніми часом окупанти почали все частіше скаржитися на дрони, які залітають на територію РФ. Росіяни стверджують, що 31 травня, їхні прикордонники в Курській області збили дрон британського виробництва Malloy Aeronautics T150.
23 травня, влада Курської області заявила, що дрони нібито атакували підстанцію, через що населені пункти залишилися без світла.
Також, в Курську звинуватили Україну в черговій так званій "атаці дронів". Вони заявили, що буцімто ЗСУ намагалися атакувати Курську область 18 травня.
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