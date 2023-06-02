У російському Курську лунали вибухи, влада заявила про збиття дронів

Потужні вибухи пролунали вночі, 2 травня, у Курській області в РФ. Росіяни повідомляють про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області Романа Старовойта.

Останніми часом окупанти почали все частіше скаржитися на дрони, які залітають на територію РФ. Росіяни стверджують, що 31 травня, їхні прикордонники в Курській області збили дрон британського виробництва Malloy Aeronautics T150.

Губернатор області заявив, що поряд із Курськом, сьогодні вночі, системою ППО збито кілька українських безпілотників.

Як стверджують жителі Курська, у небі над містом система протиповітряної оборони збила кілька безпілотників. У місті лунали потужні вибухи.

23 травня, влада Курської області заявила, що дрони нібито атакували підстанцію, через що населені пункти залишилися без світла.

Також, в Курську звинуватили Україну в черговій так званій "атаці дронів". Вони заявили, що буцімто ЗСУ намагалися атакувати Курську область 18 травня.

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