У Росії заявили про атаку ще двох безпілотників у Курській області

Росія звинуватила Україну в черговій так званій "атаці дронів". Росіяни заявляють, що два безпілотники нібито намагалися атакувати Курську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал

РосЗМІ заявили, що дрон-камікадзе нібито спробував атакувати вишку стільникового зв'язку в Курській області, при цьому додавши, що його політ зірвали прикордонники.

"Вранці 18 травня БПЛА спробував знести вишку стільникового зв'язку біля села Раптове Коренівського району. Військові зуміли його посадити, а атака в підсумку провалилася", - ідеться в повідомленні.

При цьому росіяни заявили, що сьогодні нібито було здійснено другу спробу атакувати Курську область дроном.

"Російські прикордонники посадили український дрон-камікадзе на мінне поле за допомогою електронної рушниці", - йдеться в повідомленні.

При цьому повідомляється, що безпілотник помітили біля села Гордіївка за 500 метрів від кордону РФ через 5 хвилин після попередньої атаки.

"У підсумку дрон спочатку посадили, а потім знищили", - додали росЗМІ.

Нагадаємо, раніше Росія заявила, що у Калузької області впав і вибухнув невідомий дрон. Уламки безпілотника нібито впали на трасу "Московське велике кільце".

Також нещодавно губернатор Білгородської області РФ заявив про "роботу ППО" та стверджував, що причиною був "український безпілотник".

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