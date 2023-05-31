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У Росії стверджують, що збили біля кордону з Україною британський дрон

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Курськ, Середа 31 травня 2023 15:30
У Росії стверджують, що збили біля кордону з Україною британський дрон Фото: у Росії заявили, що збили під Курськом британський дрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявляють, що нібито збили дрон британського виробництва у прикордонній з Україною Курській області. Пропагандисти традиційно звинувачують ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал SHOT.

Як стверджують росЗМІ, російські прикордонники нібито збили безпілотник Malloy Aeronautics T150.

"Цей БПЛА вперше залетів до прикордонного регіону Росії. Раніше його використовували лише на передовій", - пишуть росіяни.

При цьому ЗМІ запевняють, що на безпілотнику нібито була прикріплена міна, а на корпусі встановлений "ретранслятор для керування у разі втрати основного каналу зв'язку".

Варто зазначити, що Британія ще на початку повномасштабного вторгнення оголосила, що передасть Україні вантажні безпілотники Malloy Aeronautics T150. Вони призначені для доставки на лінію фронту вантажу, але не для атак.

Фото: у Росії заявили, що збили під Курськом британський дрон (t.me/shot_shot)

Дрони у Росії

Останніми часом росіяни почали все частіше скаржитися на дрони. Спочатку безпілотники нібито атакували прикордонні населені пункти, але зараз дрони почали залітати углиб Росії.

Росіяни заявляють про "атаки дронів" на нафтопереробні заводи, підприємства, інші об'єкти та навіть Кремль. Щобільше, вчора дрони атакували елітну Рубльовку у Підмосков'ї.

Детальніше про атаку дронів на Москву та хто може за нею стояти - у матеріалі РБК-Україна.

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