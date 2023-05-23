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Влада Курської області заявила про атаку дрона: три села залишилися без світла

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Курськ, Вівторок 23 травня 2023 20:59
Влада Курської області заявила про атаку дрона: три села залишилися без світла Ілюстративне фото: влада Курської області заявила про атаку дрона (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 23 травня, увечері у Курській області РФ нібито атакували підстанцію. Три населені пункти знеструмлені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Курської області Романа Старовойта в Telegram.

"У Суджанському районі безпілотник скинув вибуховий пристрій на підстанцію. В результаті виявилися знеструмленими села Плєхово, Гуєво та Горналь", - написав Старовойт.

За його словами, зараз у районі сіл проводять ремонтні роботи. При цьому губернатор уточнив, що ніхто не постраждав.

Варто зауважити, що росіяни вже неодноразово заявляли про атаки та обстріли Курської області, яка межує з Україною. Наприклад, кілька тижнів тому Старовойт також розповідав про пошкодження підстанції у регіоні. В атаці він звинуватив українських військових.

При цьому тиждень тому у мережі з'явилася інформація про атаку на будівлю ФСБ у Курській області, внаслідок чого поранення отримали прикордонники країни-агресора.

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