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В российском Курске раздавались взрывы, власти заявили о сбитии дронов

Фото: в Курске раздались мощные взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Мощные взрывы прогремели ночью, 2 мая, в Курской области в РФ. Россияне сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Курской области Романа Старовойта.

Как утверждают жители Курска, в небе над городом система противовоздушной обороны сбила несколько беспилотников. В городе раздавались мощные взрывы.

Губернатор области заявил, что рядом с Курском, сегодня ночью, системой ПВО сбиты несколько украинских беспилотников.

"Хлопок" в Курской области РФ

В последнее время оккупанты начали все чаще жаловаться на дроны, залетающие на территорию РФ. Россияне утверждают, что 31 мая их пограничники в Курской области сбили дрон британского производства Malloy Aeronautics T150.

23 мая, власти Курской области заявили, что дроны якобы атаковали подстанцию, из-за чего населенные пункты остались без света.

Также, в Курске обвинили Украину в очередной так называемой "атаке дронов" . Они заявили, что ВСУ пытались атаковать Курскую область 18 мая.

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