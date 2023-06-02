ua ru
Пт, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У російському Курську лунали вибухи, влада заявила про збиття дронів

Новость на русском →
П'ятниця 02 червня 2023 02:56
У російському Курську лунали вибухи, влада заявила про збиття дронів Фото: у Курську пролунали потужні вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Потужні вибухи пролунали вночі, 2 травня, у Курській області в РФ. Росіяни повідомляють про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Курської області Романа Старовойта.

Як стверджують жителі Курська, у небі над містом система протиповітряної оборони збила кілька безпілотників. У місті лунали потужні вибухи.

Губернатор області заявив, що поряд із Курськом, сьогодні вночі, системою ППО збито кілька українських безпілотників.

"Бавовна" в Курській області РФ

Останніми часом окупанти почали все частіше скаржитися на дрони, які залітають на територію РФ. Росіяни стверджують, що 31 травня, їхні прикордонники в Курській області збили дрон британського виробництва Malloy Aeronautics T150.

23 травня, влада Курської області заявила, що дрони нібито атакували підстанцію, через що населені пункти залишилися без світла.

Також, в Курську звинуватили Україну в черговій так званій "атаці дронів". Вони заявили, що буцімто ЗСУ намагалися атакувати Курську область 18 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курская область Війна Росії проти України дрони ПВО Вибух
NEWS
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат
DAILY
Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Херсонець Олексій Сівак: У полоні росіяни били струмом і говорили, що з мирними не воюють